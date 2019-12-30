2019-12-30T13:28:46+03:00
Общество

О воронежском кардиохирурге сняли фильм

Сергей Ковалев спас тысячи жизней
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сергей Ковалев в радио-студии "КП"Сергей Ковалев в радио-студии "КП"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Слава о воронежском враче-кардиохирурге дошла до столицы. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель Межрегионального кардиохирургического центра Сергей Ковалев стал героем фильма из цикла «История в лицах» телекомпании Ирины Храбровой «Х-ТВ».

- За 35 лет медицинской практики он спас тысячи жизней, провел десятки уникальных операций новорожденных детей. Лауреат национальной премии им. А.Н. Бакулева, Национальной премии в области кардиологии «Пурпурное сердце» в номинации «Гордость кардиологии», «Заслуженный врач РФ», «Лучший врач-хирург России – 2019» – это далеко не полный перечень его достижений, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Кстати, в уходящем году Сергей Ковалев стал Почетным гражданином Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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