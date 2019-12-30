2019-12-30T13:08:07+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области бросил товарища умирать около своего дома

Он сам вытащил его из помещения на улицу
Олег ИВАНОВ
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Утром 29 декабря у дома по улице Свободы жители города Поворино обнаружили тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом были следы, как будто труп волокли. Сотрудники полиции и регионального СКР прошли по этим следам к квартире 40-летнего местного жителя. Он сразу же во всем признался.

Вечером 28 декабря мужчины вместе выпивали, но вскоре завязалась ссора. 40-летний хозяин избил старшего товарища: удары пришлись по голове и туловищу. После избиения преступник вытащил знакомого из подъезда и бросил около дома, а сам вернулся в квартиру и лег спать. От полученных повреждений 56-летний мужчина скончался спустя непродолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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