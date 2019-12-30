В Воронежской области Дом культуры отремонтировали за 13,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-30T13:03:05+03:00

Этот клуб в селе заложили еще в 1968 году

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В селе Марки Каменского района открыли местный Дом культуры после капитального ремонта за 13,2 миллиона рублей. Деньги были получены по областной программе реконструкции сельских Домов культуры.

Рабочие полностью заменили кровлю, поменяли пол в большом и малом залах и в фойе, заменили электропроводку, входную группу и фасад здания, вместо деревянных поставили 19 пластиковых окон и установили 34 новых двери.

Как рассказала глава Марковского поселения Вера Осадченко, клуб в селе заложили в 1968 году, а закончили строительство в 1973 году. С тех пор капитального ремонта в нем не проводили.

ИСТОЧНИК KP.RU