В Воронежской области появился частный зоопарк

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-30T12:49:20+03:00

В нем обитают более 50 представителей пернатых

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В селе Шишовка Бобровского района теперь есть свой зоопарк. Его открыл местный житель Сергей Чураков, большой любитель животных. Здесь посетители могут познакомиться с полусотней птиц – страусов, фазанов, редких кур и гусей, и животными – енотовидной собакой, ослицей с осленком и пони.

Родители Сергея Чуракова постоянно держали кур, гусей, уток, индоуток и собак. А лет семь назад Сергею самому захотелось приобрести что-нибудь необычное – и он завел цесарок и фазанов.

- На сегодняшний день у него много редких птиц. Полюбоваться на необычных питомцев стали приходить соседи, друзья, дети. Общение с птицами и животными приносит много радости и Сергей Чураков решил поделится этим с жителями района, его гостями – так и появилась идея создать зоопарк, - рассказали в управлении ветеринарии Воронежской области.

Для птиц и животных изготовили вольеры с домиками. Обитателей зоопарка начали завозить в сентябре. Экскурсоводом в зоопарке работает сам хозяин.

Все птицы и животные привиты и исследованы на зооантропонозные заболевания, заведены ветеринарные паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU