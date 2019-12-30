Воронежцам сообщили, как будет работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД на праздники

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-30T12:17:33+03:00

С 9 января оно вернется к своему стандартному графику

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Стал известен график работы МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в праздничные дни. Так автомобилистам, которым нужно посетить регистрационно-экзаменационные подразделения, важно знать, что 31 декабря и 4 января оно будет работать как в обычные дни.

5 января - по графику работы подразделения в воскресенье. Соответственно все остальные праздничные дни – выходные. С 9 января МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме.

- Для удобства граждан, запись на оказание услуг предоставляемых Госавтоинспекцией, можно осуществить на сайте Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru), - напоминают инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU