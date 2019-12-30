Воронежцам сообщили, как будет работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД на праздники
Стал известен график работы МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в праздничные дни. Так автомобилистам, которым нужно посетить регистрационно-экзаменационные подразделения, важно знать, что 31 декабря и 4 января оно будет работать как в обычные дни.
5 января - по графику работы подразделения в воскресенье. Соответственно все остальные праздничные дни – выходные. С 9 января МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме.
- Для удобства граждан, запись на оказание услуг предоставляемых Госавтоинспекцией, можно осуществить на сайте Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru), - напоминают инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU