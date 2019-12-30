2019-12-30T11:19:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист до смерти забил собутыльника

Это уже вторая жертва душегуба
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого до суда заключили под стражуПодозреваемого до суда заключили под стражуФото: из архива «КП»
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28-летний житель села Терновое Острогожского района может во второй раз отправиться за решетку за избиение до смерти человека. Как установило следствие, в марте 2019 года трое приятелей собрались на попойку в одном из частных домов на улице Октябрьская. В процессе распития алкоголя между 43-летним хозяином и одном из гостей – 28-летним местным жителем произошла ссора. Мужчины вышли на улицу, где гость жестоко избил обидчика руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу. Свидетель драки пытался утихомирить драчуна и с трудом оттащил его. После этого злоумышленник сбежал. А потерпевший вскоре от полученных в драке травм скончался.

- На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление, вину не признал. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Игорь Долгих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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