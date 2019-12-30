2019-12-30T10:47:19+03:00
Происшествия

Жители Воронежской области обманули автостраховщиков и получили 96 тысяч

Они составили европротокол по поддельным документам
Елена ФЕДЯШЕВА
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В октябре этого года два жителя Лискинского района попали в ДТП, при этом у виновника аварии не было права собственности на автомобиль, а второй участник был лишен права управления транспортным средством. Мужчины тем не менее решили получить страховку и составили евпопротокол по подложным документам.

- При оформлении они изменили данные водителя поврежденного транспортного средства, а также составили подложный договор от имени фактического владельца автомобиля виновника ДТП, якобы передающего право собственности 29-летнему подозреваемому, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Благодаря таким действиям злоумышленники смогли получить со страховой компании выплату в размере 96 тысяч рублей. Заподозрив в действиях граждан противоправное деяние, представители страховой компании обратились в полицию. Так злоумышленников смогли вывести на чистую воду. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество в сфере страхования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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