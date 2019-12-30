2019-12-30T10:40:49+03:00
Авто

По улицам Воронежа прокатился новогодний автопробег

Водители поздравили город с наступающим праздником
Виктор ПАВЛОВ
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Фото организаторов.Фото организаторов.
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В Воронеже состоялся новогодний автопробег. Несколько десятков машин, украшенных, будто елочки, проехались по улицам города. На парковке у гипермаркета на улице Шишкова и рядом с Гото Предестинацией устроили фотосессию.

- Было максимально круто! - делятся организаторы, представители сообщества DRIVE36 l Воронеж. - Мы подняли настроение всем. Каждый третий автомобиль не оставлял без внимания, реакцию прохожих видели сами.

Кстати, по-своему отметят новогодние праздники и представители ГИБДД. На время долгих выходных в Воронеже выставят дополнительные наряды ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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