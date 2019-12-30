За сутки на дорогах Воронежской области поймали 13 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-30T09:53:43+03:00

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Под Новый год сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют проверке водителей на алкогольное опьянение. Так, за минувшие сутки на дорогах области выявили 13 пьяных водителей. Их привлекли к административной ответственности. Зарегистрировали 115 аварий, 67 из них – на дорогах Воронежа.

Кстати, на днях общественники объявили акцию: горожанам, сообщившим о пьяных водителях, обещают выдавать денежные «премии».

ИСТОЧНИК KP.RU