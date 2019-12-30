За сутки на дорогах Воронежской области поймали 13 пьяных водителей
И зарегистрировали 115 аварий
Изменить размер текста:
Под Новый год сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют проверке водителей на алкогольное опьянение. Так, за минувшие сутки на дорогах области выявили 13 пьяных водителей. Их привлекли к административной ответственности. Зарегистрировали 115 аварий, 67 из них – на дорогах Воронежа.
Кстати, на днях общественники объявили акцию: горожанам, сообщившим о пьяных водителях, обещают выдавать денежные «премии».
ИСТОЧНИК KP.RU