2019-12-30T09:53:43+03:00
Общество

За сутки на дорогах Воронежской области поймали 13 пьяных водителей

И зарегистрировали 115 аварий
Елена ФЕДЯШЕВА
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Под Новый год сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют проверке водителей на алкогольное опьянение. Так, за минувшие сутки на дорогах области выявили 13 пьяных водителей. Их привлекли к административной ответственности. Зарегистрировали 115 аварий, 67 из них – на дорогах Воронежа.

Кстати, на днях общественники объявили акцию: горожанам, сообщившим о пьяных водителях, обещают выдавать денежные «премии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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