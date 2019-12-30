2019-12-30T08:43:56+03:00
Общество

В Воронеже открылась еще одна «Тропа здоровья»

На этот раз – у НИИ лесной генетики
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воронежских парках в рамках реализации проекта «Тропа здоровья» установили 14 схем и 50 табличек. На них указаны маршруты для прогулок, направление движения и информация о допустимых нагрузках на сердечно-сосудистую систему при индивидуальных занятиях физкультурой.

Такие тропы можно найти в парках «Оптимистов», «Олимпик», «Дубровка», Санаторий «М. Горького», «Северный лес», Центральный парк «Динамо». А теперь еще и у НИИ лесной генетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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