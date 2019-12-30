2019-12-30T08:18:56+03:00
Общество

В Воронеже изъяли 140 нелегальных елок

Их продавали в Коминтерновском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
Изменить размер текста:

Два несанкционированных елочных базара обнаружили в ходе совместного рейда сотрудников управы и полицейских в Коминтерновском районе. Торговые точки работали без документов и разрешения на улице Хользунова, 105 и 45 Стрелковой дивизии, 247. Полицейские изъяли у нарушителей 140 елок и передали их на ответственное хранение. Самим же предпринимателям грозит крупный штраф – на них составили протоколы и пригласили на очередное заседание административной комиссии.

Между тем рейды по елочным базарам продолжатся до самого Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже открылась еще одна «Тропа здоровья»
В Воронеже изъяли 140 нелегальных елок
Обновленный прогноз погоды на новогоднюю ночь порадовал воронежцев
Воронежские музеи во время праздников будут бесплатными для детей
Две мины на дачном участке нашли в Воронежской области
Воронеж вошел в топ-10 городов, популярных у туристов
На воронежском мосту залатали ямы
Дополнительные наряды ДПС выставят в Воронеже в новогодние праздники
В Воронежской области «десятка» улетела в лесополосу: водитель погиб
Злые молодые «целительницы» обнулили счет воронежской пенсионерки
В Воронежской области «семерка» протаранила большегруз
В воронежском райцентре под колесами машины погибла 66-летняя бабушка
На воронежской трассе перевернулась «Хонда»: погибла девушка
Ведущий рассказал, как воронежцам пережить корпоратив
В Воронеже испортили памятную доску Николаю II через неделю после открытия