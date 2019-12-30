В Воронеже изъяли 140 нелегальных елок
Их продавали в Коминтерновском районе
фото управы Коминтерновского района
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Два несанкционированных елочных базара обнаружили в ходе совместного рейда сотрудников управы и полицейских в Коминтерновском районе. Торговые точки работали без документов и разрешения на улице Хользунова, 105 и 45 Стрелковой дивизии, 247. Полицейские изъяли у нарушителей 140 елок и передали их на ответственное хранение. Самим же предпринимателям грозит крупный штраф – на них составили протоколы и пригласили на очередное заседание административной комиссии.
Между тем рейды по елочным базарам продолжатся до самого Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU