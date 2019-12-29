2019-12-29T20:14:11+03:00
Общество

Обновленный прогноз погоды на новогоднюю ночь порадовал воронежцев

Появилась надежда на снег
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Воронежский гидрометеоцентр представил прогноз на ближайшие дни. Серьезных морозов ждать не стоит. Но снег, вполне возможно, появится.

Понедельник, 30 декабря, ожидается -3 и небольшой снег. Ветер - 7-12 м/с, что немало. Ночью на вторник похолодает до -5. Ветер несколько утихнет - 5-10 м/с. Днем 31 декабря ожидаются совсем не новогодние 0 градусов и небольшой дождь. Ветер - 6-11 м/с.

А вот первая ночь 2020-го года, вполне вероятно, порадует снегом. Синоптики ожидают -2 и небольшие осадки. Утром 1 января сказка закончится: вместо снега будет дождь и -1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновленный прогноз погоды на новогоднюю ночь порадовал воронежцев
Воронежские музеи во время праздников будут бесплатными для детей
Две мины на дачном участке нашли в Воронежской области
Воронеж вошел в топ-10 городов, популярных у туристов
На воронежском мосту залатали ямы
Дополнительные наряды ДПС выставят в Воронеже в новогодние праздники
В Воронежской области «десятка» улетела в лесополосу: водитель погиб
Злые молодые «целительницы» обнулили счет воронежской пенсионерки
В Воронежской области «семерка» протаранила большегруз
В воронежском райцентре под колесами машины погибла 66-летняя бабушка
На воронежской трассе перевернулась «Хонда»: погибла девушка
Ведущий рассказал, как воронежцам пережить корпоратив
В Воронеже испортили памятную доску Николаю II через неделю после открытия