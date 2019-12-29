Обновленный прогноз погоды на новогоднюю ночь порадовал воронежцев

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-29T20:14:11+03:00

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Воронежский гидрометеоцентр представил прогноз на ближайшие дни. Серьезных морозов ждать не стоит. Но снег, вполне возможно, появится.

Понедельник, 30 декабря, ожидается -3 и небольшой снег. Ветер - 7-12 м/с, что немало. Ночью на вторник похолодает до -5. Ветер несколько утихнет - 5-10 м/с. Днем 31 декабря ожидаются совсем не новогодние 0 градусов и небольшой дождь. Ветер - 6-11 м/с.

А вот первая ночь 2020-го года, вполне вероятно, порадует снегом. Синоптики ожидают -2 и небольшие осадки. Утром 1 января сказка закончится: вместо снега будет дождь и -1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU