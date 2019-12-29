2019-12-29T18:14:21+03:00
Общество

Две мины на дачном участке нашли в Воронежской области

Аварийно-спасательная служба приняла вызов из рамонского села
Виктор ПАВЛОВ
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Специалисты аварийно-спасательной службы получили вызов из села Вериловка Рамонского района - там нашли взрывоопасные предметы. Примечательно, что по данным переписи населения 2010 года в этой деревне не зарегистрировано ни одного жителя. Однако в Вериловке есть дачи.

По предварительным данным, на одном из участков и обнаружили две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, 28 декабря находки изъяли и уничтожили на специальной площадке.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы нельзя переносить с места на место, бросать в воду или уж тем более в огонь. Увидели нечто, что напоминает мину или снаряд? Вызывайте специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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