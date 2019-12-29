2019-12-29T17:40:01+03:00
Общество

Воронеж вошел в топ-10 городов, популярных у туристов

В 2019 году сюда приезжали чаще, чем в Суздаль и Красноярск
Виктор ПАВЛОВ
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Воронеж вошел в число самых посещаемых городов в 2019 году. Такие данные приводит портал аренды недвижимости "Твил". Список составили на основании оплаченных броней отелей, квартир и домов.

Тройку лидеров сформировали Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Именно туда путешественники отправлялись чаще всего. Воронеж занял восьмое место (между Ростовом-на-Дону и Суздалем).

По данным портала, в нашем городе в среднем останавливались на полтора дня. При этом цена ночи составляла чуть более 1800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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