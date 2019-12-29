В Воронежской области «десятка» улетела в лесополосу: водитель погиб
В полиции предполагают, что мужчина выбрал небезопасную скорость
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Сегодня, 29 декабря, в Панинском районе произошло серьезное ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Авария случилась примерно в 10.20 на 24 километре дороги, ведущей от трассы "Курск-Борисоглебск" к Эртилю. По данным полиции, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ- 2110, житель Панинского района, выбрал небезопасную скорость движения. "Десятка" съехала на правую обочину и врезалась в лесополосу.
Водитель автомобиля получил смертельные травмы. По факту аварии полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU