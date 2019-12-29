Злые молодые «целительницы» обнулили счет воронежской пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-29T13:02:05+03:00

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81-летняя пенсионерка из Центрального района открыла дверь квартиры, когда ей позвонили две незнакомки. Те с порога заявили: "На вас сглаз!". Якобы дело так оставлять нельзя, иначе совсем скоро может прийти смерть.

- Злоумышленницы убедили пожилую женщину, что бесплатно помогут ей, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Но для этого необходимо провести очищение всех имеющихся у нее дома и на сберегательной книжке денежных средств.

Доверчивая бабушка сказала, что в квартире у нее хранятся лишь 15 тысяч рублей. Остальные деньги - 286 тысяч - лежат в банке. Мошенницы сказали: "Надо срочно снимать!".

..."Обряд" проходил любопытным образом. Обманщицы сложили всю сумму - более 300 тысяч рублей - в пакет, затем начали водить над ним руками и что-то бормотать. Потом аккуратно подменили пакет на точно такой же, только без денег внутри. Открыть его якобы можно было только через 13 дней.

Пенсионерка не удержалась и открыла раньше. Итог - заявление в полицию. Как рассказала бабушка, мошенницы довольно молодые - им 25-30 лет. Предупредите родственников, что такая угроза существует.

ИСТОЧНИК KP.RU