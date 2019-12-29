2019-12-29T12:59:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области «семерка» протаранила большегруз

На месте происшествия скончалась пассажирка легкового автомобиля
Виктор ПАВЛОВ
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За вчерашний день на дорогах области погибло три человека. Один из случаев - ДТП в совхозе Масловский Новоусманского района. На улице Ленина 45-летний автомобилист на "семерке" протаранил "ДАФ" с прицепом.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, на месте происшествия скончалась пассажирка ВАЗ-2107 - 45-летняя местная жительница. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в тот же день на трассе М-4 "Дон" перевернулась "Хонда": погибла девушка. А в Новой Усмани автомобилист насмерть сбил пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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