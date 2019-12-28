Воронежские судебные приставы рассказали о графике работы в последние дни года
Погасить долги местные жители смогут даже 31 декабря
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Воронежские судебные приставы рассказали о графике работы в предпраздничные дни. Так, погасить задолженности местные жители смогут даже 31 декабря.
В понедельник, 30 декабря, воронежцы могут обратиться к дежурному приставу в течение всего рабочего дня. А во вторник, 31.декабря, прием будет осуществляться с 9.00 до 13.00.
Кроме того, в случае необходимости получения квитанции на оплату задолженности, проверки информации о наличии либо отсутствии задолженности, Управление рекомендует обращаться к «Банку данных исполнительных производств».
ИСТОЧНИК KP.RU