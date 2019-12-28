Забавную парочку домашних животных в ожидании снега сфотографировали в Воронеже
Кот и пес увлечено наблюдали за прохожими
Фото: скриншот соцсети.
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На одной из улиц Воронежа сфотографировали милую пару. Кот и пес расположились на балконе и с любопытством рассматривали прохожих. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 28 декабря.
- Милота. Снег, наверное, ждут, - подписал снимок автор.
В комментариях горожане удивились такому союзу и предположили, что питомцы ждут расселения. А как думаете вы?
ИСТОЧНИК KP.RU