2019-12-28T19:31:58+03:00
Общество

Забавную парочку домашних животных в ожидании снега сфотографировали в Воронеже

Кот и пес увлечено наблюдали за прохожими
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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На одной из улиц Воронежа сфотографировали милую пару. Кот и пес расположились на балконе и с любопытством рассматривали прохожих. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 28 декабря.

- Милота. Снег, наверное, ждут, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане удивились такому союзу и предположили, что питомцы ждут расселения. А как думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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