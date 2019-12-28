Забавную парочку домашних животных в ожидании снега сфотографировали в Воронеже

СЕГОДНЯ 19:31 2019-12-28T19:31:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На одной из улиц Воронежа сфотографировали милую пару. Кот и пес расположились на балконе и с любопытством рассматривали прохожих. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 28 декабря.

- Милота. Снег, наверное, ждут, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане удивились такому союзу и предположили, что питомцы ждут расселения. А как думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU