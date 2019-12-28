Банк забрал из жительницы Воронежской области иномарку из-за долгов по кредиту

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-28T18:02:45+03:00

Женщина не выплатила больше шестисот тысяч рублей

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Бутурлиновский райсуд удовлетворил иск банка к 34-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, финансовая организация подала исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору. Банк потребовал забрать у женщины принадлежащий ей автомобиль Chevrolet Cruze в счет долга, который составил 618 224 рубля.

Суд исследовал доказательства и удовлетворил требования истца. Решение еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU