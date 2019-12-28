В МЧС рассказали, как воронежцам не спалить елку в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-28T17:38:16+03:00

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Силы МЧС на время праздников переходят в режим повышенной готовности. По этим дням выделяется отдельная статистика чрезвычайных происшествий. Как отмечают спасатели, происходит много пожаров из-за неосторожного курения в помещении. Многие пострадавшие находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной вызова оперативных служб нередко становится елка - а точнее, легкомысленное отношение к ее установке. Спасатели напоминают, что причиной пожара может стать и живое дерево, и искусственное.

- Ели зачастую стоят возле окон. Где окно - там штора, которая легко может вспыхнуть... - рассказал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. - Не подкладывайте под елочку вату! Мы любим прятать в нее подставку, изображая снежок. Но если произойдет замыкание гирлянды, искры попадут на вату. Она загорится не сразу, но начнет тлеть, что тоже очень опасно. Некоторые украшают ели горящими свечами - это, конечно, плохая идея.

ИСТОЧНИК KP.RU