2019-12-29T09:32:45+03:00
Общество

Ведущий рассказал, как воронежцам пережить корпоратив

Многие начальники на таких мероприятиях "сканируют" подчиненных
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из личного архива Вадима Коробкова.Фото из личного архива Вадима Коробкова.
Изменить размер текста:

"Комсомолка" пообщалась с ведущим мероприятий Вадимом Коробковым, начавшим карьеру в Воронеже и продолжившим ее в Москве. Знаток новогодних корпоративов дал советы, как вести себя на таких вечеринках.

- Первое. Чтобы не уснуть лицом в торте, надо до него дожить - и не уснуть еще в салате. Не экспериментируйте с едой и ее количеством, не смешивайте разный алкоголь. Второе. Гостям нужно понимать: корпоративное мероприятие – это все-таки не семейное. Люди тут близкие, но не настолько. Не нужно показывать себя с плохой стороны. Творить что-то безумное можно лишь в том случае, если ты не дорожишь работой и это твой последний день, - считает Вадим Коробков.

Ведущий отметил: если кто-то на корпоративной вечеринке повел себя некрасиво, то в следующем году его обычно нет. "Понимаю, что после мероприятия к нему присмотрелись". Впрочем, совсем тихим и грустным быть не нужно - это тоже обращает внимание. "Веселитесь и создавайте веселье, участвуйте в конкурсах!", - заключает Вадим Коробков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Злые молодые «целительницы» обнулили счет воронежской пенсионерки
В Воронежской области «семерка» протаранила большегруз
В воронежском райцентре под колесами машины погибла 66-летняя бабушка
На воронежской трассе перевернулась «Хонда»: погибла девушка
Ведущий рассказал, как воронежцам пережить корпоратив
В Воронеже испортили памятную доску Николаю II через неделю после открытия
Воронежские судебные приставы рассказали о графике работы в последние дни года
Забавную парочку домашних животных в ожидании снега сфотографировали в Воронеже
Банк забрал из жительницы Воронежской области иномарку из-за долгов по кредиту
В мэрии Воронежа обсудили, что делать с ненужными елками после Нового года
В МЧС рассказали, как воронежцам не спалить елку в новогоднюю ночь
В Воронежской области Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по такси и каршерингу
В Воронежской области ограничили скорость и сузили движение на мосту через Хопер
Воронежский "белый мститель" попал в ДТП со скорой помощью
В новогодние праздники воронежцы смогут заработать на пьяных водителях
В Воронеже состоится традиционный новогодний заезд велосипедистов
Проект Остужевской развязки в Воронеже прошел госэкспертизу
В 2020-м на воронежских остановках появятся приборы автоматической фиксации
В ночь перед Рождеством в центре Воронежа перекроют улицу
В Воронеже на видео попала авария, где иномарка протаранила маршрутку
В Воронеже на старом заборе появилось необычное граффити с писателем Чеховым
Воронежский цирк могут реконструировать за бюджетные деньги
Воронежские археологи нашли еще одно древнее поселение в «Дивногорье»
На новогодних каникулах на случай ЧП на водопроводе в Воронеже будут дежурить 135 машин
В Воронеже женщина лишила мошенника 600 тысяч рублей
Под Воронежем иномарка насмерть сбила пенсионерку