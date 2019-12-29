Ведущий рассказал, как воронежцам пережить корпоратив

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-29T09:32:45+03:00

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"Комсомолка" пообщалась с ведущим мероприятий Вадимом Коробковым, начавшим карьеру в Воронеже и продолжившим ее в Москве. Знаток новогодних корпоративов дал советы, как вести себя на таких вечеринках.

- Первое. Чтобы не уснуть лицом в торте, надо до него дожить - и не уснуть еще в салате. Не экспериментируйте с едой и ее количеством, не смешивайте разный алкоголь. Второе. Гостям нужно понимать: корпоративное мероприятие – это все-таки не семейное. Люди тут близкие, но не настолько. Не нужно показывать себя с плохой стороны. Творить что-то безумное можно лишь в том случае, если ты не дорожишь работой и это твой последний день, - считает Вадим Коробков.

Ведущий отметил: если кто-то на корпоративной вечеринке повел себя некрасиво, то в следующем году его обычно нет. "Понимаю, что после мероприятия к нему присмотрелись". Впрочем, совсем тихим и грустным быть не нужно - это тоже обращает внимание. "Веселитесь и создавайте веселье, участвуйте в конкурсах!", - заключает Вадим Коробков.

ИСТОЧНИК KP.RU