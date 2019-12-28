2019-12-28T16:56:54+03:00
Авто

В Воронежской области ограничили скорость и сузили движение на мосту через Хопер

Дорожники ввели также минимальную дистанцию между автомобилями
Юлия ДИДЕНКО
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Максимально допустимая масса одиночного транспортного средства не должна превышать 44 т.Максимально допустимая масса одиночного транспортного средства не должна превышать 44 т.Фото: "КП" Архив
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В Воронежской области ограничили движение по мосту через реку Хопер, расположенного на 615 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор МоскваВолгоград в субботу, 28 декабря.

Так, на мосту ограничили скорость движения до 40 км/ч. Кроме того, там сузили проезжую часть до двух полос (каждая по 3 м). Минимальная дистанция между автомобилями теперь должна составлять 70 м, При этом максимально допустимая масса одиночного транспортного средства не должна превышать 44 т.

- Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения и руководствоваться требованиям временных дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения, - прокомментировали дорожники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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