2019-12-28T16:06:59+03:00
Происшествия

Воронежский "белый мститель" попал в ДТП со скорой помощью

В соцсетях пылает дискуссия вокруг видеоролика с остужевского кольца
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр из видео.Кадр из видео.
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В Воронеже все стабильно: белая "пятерка" по-прежнему попадает в аварии на остужевском кольце. Страховщики уже сбились со счета, сколько таких случаев было: речь идет о многих десятках ДТП. Всякий раз водитель оказывается невиновен, поскольку ехал по кольцу в крайнем правом ряду, а второй участник ДТП пытался уйти с перекрестка со среднего ряда.

Судя по комментариям в соцсетях, автомобилисты "учителя" обычно поддерживают: "Так им, нарушителям! Будут думать в следующий раз!". Но тут наш герой, который после публикации "КП" называет себя "белым мстителем", выложил по-настоящему дискуссионное видео. В его "пятерку" врезалась машина "скорой помощи".

Водитель спецавтомобиля пытался повернуть направо со среднего ряда. "Учитель" карету не пропустил - имеет право! Проблесковые маячки включены не были - значит, водитель "пятерки" не виноват.

Приведем один из комментариев, поддержанных большим количеством пользователей воронежского онлайн-сообщества автомобилистов:

- Когда человек умирает в машине, и врачи спешат, и не обязательно маячок включают... А какой-то крендель ради сетевого хайпа режет служебную машину - это крайний "быдлячий" поступок, даже чисто по-человечески.

Авария с каретой скорой.Автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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