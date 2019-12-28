2019-12-28T15:57:28+03:00
Общество

В новогодние праздники воронежцы смогут заработать на пьяных водителях

Деньги за информацию о них обещают дать активисты движения «Дорожный контроль»
Юрий КОЗЛОВ
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Пьяный сотрудник Следственного комитета, представившийся "Генералом армии Вселенной", скоро вылетел со службы.Пьяный сотрудник Следственного комитета, представившийся "Генералом армии Вселенной", скоро вылетел со службы.Фото: кадр с видео
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В Воронеже участились случаи, когда в ДТП, случившимися по вине пьяного водителя погибают люди. В канун новогодних праздников активисты «Дорожного контроля» решили устроить охоту за любителями выпить за рулем. Ими движет не только общественный интерес, но и личный – 11 мая в ДТП на улице Лебедева погиб активист их организации 30-летний Руслан Ивлев. В его «Дэу-Нексия» въехал пьяный водитель «десятки».

Лидер движения Вадим Серов заявил, что его организация готова платить от 500 рублей за информацию о пьяных водителях. Но только если она подтвердится и при соблюдении еще ряда условий, о которых можно узнать по телефону 8-960-100-00-34.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Как заработать на пьяном водителе? .Видео: Общественное движение Дорожный Контроль Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU

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