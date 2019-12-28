2019-12-28T15:44:38+03:00
Общество

В Воронеже состоится традиционный новогодний заезд велосипедистов

Участникам предлагают одеться Дедами Морозами и Снегурочками,а велосипеды украсить мишурой
Олег ИВАНОВ
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Активисты местного движения «ВелоВоронеж» объявили, что в завершении этого года состоится ежегодный зимний заезд Дедов Морозов. Он пройдет в 29 декабря в 13.00. Организаторы будут традиционно ждать всех активистом на площади Ленина под главной городской елкой.

- Форма одежды себя и велосипеда - праздничная! Давайте поднимем настроение себе и всем, кто нас увидит! Подарим частичку яркости улицам города. Покажем, что велосипед зимой это не удел одиночек, а возможность побыть в компании друзей и единомышленников! - обращаются активисты.

Участникам предлагают брать с собой мишуру, гирлянды, бенгальские огни и хлопушки, а также термосы с теплым напитком.

Маршрут пройдет по центральным улицам города. Скорость в пределах 15-20 км/ч – так как это заезд не для гонок, а для настроения и общения. Дети до 14 лет могут принять участие в акции только в сопровождении родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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