2019-12-28T15:32:03+03:00
Авто

В 2020-м на воронежских остановках появятся приборы автоматической фиксации

Они будут отмечать как парковку в карманах, так и нарушения правил высадки пассажиров
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В следующем году в Воронеже будут наводить порядок на остановках.В следующем году в Воронеже будут наводить порядок на остановках.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В следующем году в Воронеже могут появиться камеры видеофиксации, которые будут следить за нарушениями на остановках. Об этом в эфире радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) сообщил Евгений Шаталов, начальник областного УГИБДД.

- Обсуждается необходимость наведения порядка на остановках общественного транспорта. Надеемся, что в следующем году совместно с правительством области нам удастся реализовать проект по контролю за этими объектами с помощью приборов автоматической фиксации. Рассчитаны они будут на широкий круг нарушений, связанных с парковкой в остановочных карманах, с высадкой пассажиров со стороны водителей общественного транспорта, - рассказал Евгений Шаталов.

Евгений Шаталов, начальник УГИБДД по Воронежской области. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Евгений Шаталов, начальник УГИБДД по Воронежской области.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Перечень мест, где могут появиться такие камеры, пока не утвержден - его обсуждают с управлением транспорта. Наш собеседник подчеркнул, что это будут остановки на участках с высокой интенсивностью движения: вероятно, «Детский мир», «Галерея Чижова», точки на проспекте Революции и Ленинском проспекте.

В 2020-м количество камер в области вырастет и за счет других устройств.

- Мы говорим о необходимости расширения перечня приборов, которые будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходам - одной из самых незащищенных категорий участников движения, - заявил Евгений Шаталов. - Сейчас среди законодателей идут определенные дискуссии о таком понятии, как «средняя скорость». По всей видимости, мы исключим расширение приборов, которые фиксируют этот параметр, и сосредоточимся на устройствах, отмечающих скорость на конкретном участке. Выбирать будем самые аварийно-опасные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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