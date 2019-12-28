В ночь перед Рождеством в центре Воронежа перекроют улицу
На улице Освобождения Труда запретят движение и парковку
фото с сайта мэрии Воронежа
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В ночь с 6 на 7 января в связи с проведением богослужения в Алексеево-Акатовом монастыре в честь праздника Рождества Христова будет запрещено движение и парковка автотранспорта по улице Освобождения Труда и участку улицы Крестьянской (от улицы Освобождения Труда до улицы Батуринской). Знаки установят в период с 22:00 6 января 2019 года до 5:00 7 января 2020 года.
Будьте внимательны!
ИСТОЧНИК KP.RU