В ночь перед Рождеством в центре Воронежа перекроют улицу

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-28T14:54:01+03:00

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В ночь с 6 на 7 января в связи с проведением богослужения в Алексеево-Акатовом монастыре в честь праздника Рождества Христова будет запрещено движение и парковка автотранспорта по улице Освобождения Труда и участку улицы Крестьянской (от улицы Освобождения Труда до улицы Батуринской). Знаки установят в период с 22:00 6 января 2019 года до 5:00 7 января 2020 года.

Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU