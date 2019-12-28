В Воронеже на видео попала авария, где иномарка протаранила маршрутку

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-28T15:02:27+03:00

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В микрорайоне Тепличный сняли на видео последствия аварии, в которой участвовали «Опель» и маршрутный автобус № 52. У иномарки сильно поврежден капот, у автобуса - крыло рядом с сидением водителя.

Очевидцы ДТП утверждают, что «Опель» выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Водителя иномарки – женщину – пришлось вырезать из машины. Ее отвезли в БСМП.

- Авария произошла у дома № 47 на улице Чуйской у дома № 7 в 11.30. 48-летняя женщина получила тяжелые травмы разной степени тяжести. В автомобиле в момент ДТП она была одна. Водитель маршрутки и его пассажиры не пострадали. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - сообщили в отдельном полку ОБДПС ГИБДД МВД по Воронежу.

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Авария в Тепличном 28 декабря 2019 года: столкнулись автобус № 52 и иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU