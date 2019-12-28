Воронежский цирк могут реконструировать за бюджетные деньги
Об этом на встрече с губернатором рассказал Сергей Чижов
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В ходе рабочей встречи 28 декабря депутат Госдумы Сергей Чижов рассказал главе Воронежской области Александру Гусеву о работе по выполнению одной из приоритетных задач – привлечению в регион федерального софинансирования. Планируется, что в 2020 году из федерального бюджета в наш регион поступят более 20 миллиардов рублей.
Кроме того рассматривается возможность привлечения федеральных средств на реконструкцию здания Воронежского государственного цирка. Об этом Сергея Чижова неоднократно просили воронежцы.
ИСТОЧНИК KP.RU