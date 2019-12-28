2019-12-28T13:31:47+03:00
Общество

Воронежские археологи нашли еще одно древнее поселение в «Дивногорье»

Обнаруженные артефакты датируются периодами от эпохи верхнего палеолита до Нового времени
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Дивногорье».Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Дивногорье».
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На территории воронежского музея-заповедника «Дивногорье» археологи нашли еще одно древнее многослойное поселение. Раскопки проводились в августе этого года. Об обнаруженных артефактах подробно рассказали в пресс-службе заповедника.

Так, на месте специалисты нашли артефакты, которые датируются периодами от эпохи верхнего палеолита до Нового времени.

- Больше всего на поселении «наследило» население салтово-маяцкой культуры эпохи Хазарского каганата. Многочисленные фрагменты столовой, кухонной и тарной посуды, сделанной из глины, свидетельствуют о бурной жизни, протекавшей на поселении более тысячи лет назад, - пояснили в заповеднике.

Во время раскопок также были найдены фрагменты глиняной обмазки, свидетельствующие о древних постройках. Площадь выявленного поселения составляет 42 га, что больше площади расположенного всего в полутора километрах от него Маяцкого селища. В дальнейшем планируется продолжить изучение памятника.

Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Дивногорье».

Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Дивногорье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Воронежские археологи нашли еще одно древнее поселение в «Дивногорье»
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