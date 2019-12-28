В Воронеже женщина лишила мошенника 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-28T13:16:19+03:00

Она не поверила, что ее сестра попала в ДТП и ей нужны деньги

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37-летняя жительница Центрального района утерла нос мошеннику. Ее пытались «развести» по стандартной схеме: аферист по телефону сказал, что ее сестра попала в ДТП и нужно 600 тысяч рублей для улаживания ситуации. Женщина не поверила мошеннику. Позвонила сестре, но ее телефон был не доступен. Тогда она отправила мужа к ней домой. Оказалось, что родственница сидит себе в своей квартире и никуда в этот временной промежуток не выезжала.

Женщина обратилась с заявлением о попытке отобрать у нее деньги в городской отдел полиции № 6. Неудачливого мошенника теперь разыскивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU