На новогодних каникулах на случай ЧП на водопроводе в Воронеже будут дежурить 135 машин

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-28T13:22:01+03:00

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В период новогодних каникул сотрудники водоканала будут работать в круглосуточном режиме. Кроме того усилят охрану режимных объектов.

На случай аварий и других нештатных ситуаций на предприятии сформировали запас сил и средств, необходимых для их ликвидации. С 31 декабря до 8 января в режиме готовности будут находится 135 единиц спецтранспорта, в том числе 12 экскаваторов, 8 самосвалов, 4 каналопромывочных машины и 2 гидромолота.

Также круглосуточно горожане смогут сообщить о проблемах с водоснабжением и канализацией в контакт-центр «РВК-Воронеж» и диспетчерскую службу по телефонам 206 77 07 и 206 77 06.

- Чтобы сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах можно в тоновом режиме сразу набрать «1» или дождаться ответа оператора. Кроме того, несмотря на продолжительные каникулы, потребители услуг смогут передать показания приборов учёта. Специалисты контакт-центра примут их ежедневно с 8.00 до 21.00 часов, - отметили в пресс-службе водоканала.

ИСТОЧНИК KP.RU