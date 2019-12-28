2019-12-28T12:42:14+03:00
Происшествия

Под Воронежем иномарка насмерть сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Новой Усмани иномарка сбила 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась в субботу, 28 декабря, в 7 утра. По предварительным данным, 37-летний житель Липецкой области на автомобиле «Renault Megane Scenic» ехал со стороны села Орлово в направлении центра Новой Усмани. На улице Центральной он сбил 66-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу слева направо в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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