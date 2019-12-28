2019-12-28T12:30:41+03:00
Происшествия

Волонтеры просят помочь в поисках 28-летнего воронежца

Андрей Харланов пропал 26 февраля
Юрий КОЗЛОВ
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Андрея Харланова ищут уже десять месяцев.Андрея Харланова ищут уже десять месяцев.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 28-летнего Андрея Харланова. Мужчина ушел из дома 26 февраля. С тех пор его никто из родных и знакомых не видел.

Приметы Андрея Харланова: рост 175 сантиметров, светло-карие глаза, длинные русые волосы. В день, когда мужчина исчез, на нем были демисезонная черная куртка с белыми лампасами, голубые джинсы, темные кроссовки, серая трикотажная шапка. С собой нес большой зеленый рюкзак. Особая примета: сутулится при ходьбе.

Если у вас есть какая-то информация о том, где сейчас Андрей Харланов, позвоните на номер горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112 (в обоих случаях звонки бесплатные по России).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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