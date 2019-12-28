2019-12-28T12:18:20+03:00
Происшествия

Воронежским заключенным не смогли передать алкогольный подарок к Новому году

14 бутылок со спиртом пытался перебросить в колонию «Дед Мороз» из Хохольского района
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.
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В Воронежской области сотрудники ИК-2 задержали «Деда Мороза» из Хохольского района. 35-летний мужчина пытался перебросить в колонию 14 алкогольных подарков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Так, 26 декабря в 23.10 сотрудники оперативного отдела заметили на территории колонии мужчину. Он перекидывал через основное ограждение бутылки со спиртом. Жителя Хохольского района сразу же задержали. 14 бутылок объемом 0,5 литра у него забрали. В отношении гражданина был составлен материал об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.

Теперь ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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