Воронежцы просят чиновников о переносе остановок и оборудовании "зебр"

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-28T12:17:36+03:00

С этими инициативами горожане пришли на прием к замруководителя департамента дорожной деятельности

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Житель дома на Бульваре Победы Владимир Иванноков на приеме у заместителя руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Александра Дудина в управе Коминтерновского района попросил установить знак ограничения скорости и «лежачего полицейского» у школы №43.

Инициатива воронежца получила поддержку: чиновник поручил ответственным лицам решить вопрос восстановления знаков в этом районе. Также обустройство этого участка Бульвара Победы включат в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» для устройства пешеходного перехода.

Горожане из микрорайона между улицами Владимира Невского и 60-ой Армии попросили о переносе конечной остановки автобуса №54 подальше от «зебры» в целях безопасности пешеходов.

А жительница ЖК «Острова» выступила с инициативой восстановления пешеходного перехода, расположенного на улице Хользунова напротив данного жилищного комплекса. Сейчас люди переходят дорогу в неположенном месте. Работы по обустройству автобусной остановки, тротуара и дорожных знаков в районе дома 38/11 по улице Хользунова наметили на первое полугодие 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU