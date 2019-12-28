В Воронежской области приставы остановили работу асфальтосмесительной установки, загрязняющей среду

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-28T11:44:36+03:00

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В Воронеже судебные приставы приостановили работу асфальтосмесительной установки. Оборудование негативно воздействует на окружающую среду, а также создает угрозу для жизни и здоровья людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Так, специалисты Роспотребнадзора провели проверку на промышленной площадке ООО «СТРОЙ-АРТ» в Борисоглебском районе. Оказалось, что асфальтосмесительная установка размещена без учета аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерности распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. Кроме того, у юрлица отсутствует проектная документация для размещения оборудования. Сотрудникам ведомства даже не смогли предоставить программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических мероприятий.

Поэтому материалы проверки сразу же направили в суд, где предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). На устранение нарушений организации дали 30 суток. Если же вдруг работу оборудования возобновят, директору грозит уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU