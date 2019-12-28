2019-12-28T11:41:37+03:00
Происшествия

Воронежские пожарные потушили автомобиль через три минуты после вызова

Огонь возник в подкапотном пространстве "Рено"
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 декабря, в Левобережном районе вспыхнул автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС примерно в 8 утра. Вызов пришел с улицы Ленинградской, 31Б. При этом в здании 31А находится пожарная часть.

Шестеро пожарных на двух спецмашинах быстро оказались у горящего "Рено-Сценик". Оказалось, что возгорание возникло под капотом машины. О полной ликвидации пожара отчитались спустя три минуты после вызова. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, обошлось без пострадавших.

Ранее представитель Всероссийского добровольного пожарного общества рассказала, какой огнетушитель лучше возить в машине. По словам преподавателя учебных курсов Анны Супроткиной, с подкапотным горением быстрее справится порошковый. Если речь идет о возгорании в салоне, лучше выбрать углекислотный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже женщина лишила мошенника 600 тысяч рублей
Под Воронежем иномарка насмерть сбила пенсионерку
Волонтеры просят помочь в поисках 28-летнего воронежца
Воронежцы просят чиновников о переносе остановок и оборудовании "зебр"
Воронежским заключенным не смогли передать алкогольный подарок к Новому году
В Воронежской области приставы остановили работу асфальтосмесительной установки, загрязняющей среду
Воронежские пожарные потушили автомобиль через три минуты после вызова
В жутком ДТП под Воронежем пострадали двое детей
В Воронеже сбитый пешеход пытался подставить водителя с помощью поддельной экспертизы
На трассе в Воронежской области «Форд» влетел в «Мерседес»: пострадали трое
В Воронеже ночью сгорел трехэтажный дом
Воронежцы побили рекорд по количеству отправленных посылок перед Новым годом
Воронежский «Буран» разгромил «Торпедо-Горький»
В Воронежской области женщина попалась с героином и пустилась в бега
СМИ: в Воронеже на крыше машины нашли смертельно раненую девушку
В Воронеже возбудили уголовное дело по ДТП с двумя погибшими на улице Лебедева
На воронежском вокзале подняли тревогу из-за гранаты
В Воронежской области уволили директора школы, где девочка держала в страхе одноклассников
В Воронеже отремонтировали Городской Дворец культуры
В Воронеже руководители фирмы задолжали 109 работникам 5,7 миллионов рублей
В мессенджере Telegram появился новый набор стикеров с воронежским губернатором
В Воронежской области хозяин дома устроил вечеринку, закончившуюся зверским убийством