Воронежские пожарные потушили автомобиль через три минуты после вызова

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-28T11:41:37+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в Левобережном районе вспыхнул автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС примерно в 8 утра. Вызов пришел с улицы Ленинградской, 31Б. При этом в здании 31А находится пожарная часть.

Шестеро пожарных на двух спецмашинах быстро оказались у горящего "Рено-Сценик". Оказалось, что возгорание возникло под капотом машины. О полной ликвидации пожара отчитались спустя три минуты после вызова. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, обошлось без пострадавших.

Ранее представитель Всероссийского добровольного пожарного общества рассказала, какой огнетушитель лучше возить в машине. По словам преподавателя учебных курсов Анны Супроткиной, с подкапотным горением быстрее справится порошковый. Если речь идет о возгорании в салоне, лучше выбрать углекислотный.

ИСТОЧНИК KP.RU