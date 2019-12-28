2019-12-28T11:28:07+03:00
Происшествия

В жутком ДТП под Воронежем пострадали двое детей

Также травмы получила 34-летняя женщина
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Новой Усмани в столкновении двух автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась в пятницу, 27 декабря, около 13.00 на 530 километре автодороги М4-«Дон». По предварительным данным, 33-летний воронежец на автомобиле «Toyota Mark II» ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Во время разворота на встречной полосе он врезался «Ладу Приору»,которой управлял 36-летний житель Республики Калмыкия.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лада Приора»: 10 и 12-летние девочки, а также 34-летняя женщина. Все они жители Республики Калмыкия. Их с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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