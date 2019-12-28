2019-12-28T10:49:27+03:00
Происшествия

В Воронеже сбитый пешеход пытался подставить водителя с помощью поддельной экспертизы

В качестве доказательств вины автомобилиста мужчина предоставил в суд липовые документы о причиненном ущербе
Юлия ДИДЕНКО
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Архив "КП"
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Воронежские следователи возбудили уголовное дело на 41-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в фальсификации доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Так, в марте в столице Черноземья произошла авария. Водитель «Фольксвагена» сбил на дороге мужчину. На автомобилиста возбудили дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ и начали расследование. Но пострадавший пешеход предоставил в качестве доказательства причинения ему материального ущерба в результате ДТП заведомо для него поддельное заключение эксперта. Это во время проверки выяснили следователи.

Теперь уже под уголовное дело по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств). попал сам пешеход.

- Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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