В Воронеже сбитый пешеход пытался подставить водителя с помощью поддельной экспертизы
Воронежские следователи возбудили уголовное дело на 41-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в фальсификации доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Так, в марте в столице Черноземья произошла авария. Водитель «Фольксвагена» сбил на дороге мужчину. На автомобилиста возбудили дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ и начали расследование. Но пострадавший пешеход предоставил в качестве доказательства причинения ему материального ущерба в результате ДТП заведомо для него поддельное заключение эксперта. Это во время проверки выяснили следователи.
Теперь уже под уголовное дело по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств). попал сам пешеход.
- Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU