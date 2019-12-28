2019-12-28T10:27:57+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области «Форд» влетел в «Мерседес»: пострадали трое

Авария случилась недалеко от села Боево
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области в столкновении двух иномарок пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в субботу, 28 декабря.

Авария случилась накануне в 00.10 на 4 км трассы «Воронеж-Нововоронеж» недалеко от села Боево. По предварительным данным, автомобиль «Форд Фокус», под управлением 23-летнего местного жителя влетел в «Мерседес Бенц», за рулем которого был 20-летнего нововоронежца.

В ДТП серьезно пострадали водители, а также 35-летняя пассажирка «Форд Фокуса». Они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 137 ДТП, из них в областном центре – 105, на федеральных трассах – 3, в районах области – 29. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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