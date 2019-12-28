2019-12-28T09:28:15+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью сгорел трехэтажный дом

К счастью, никто не пострадал
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже на улице 45 Стрелковой дивизии сгорел трехэтажный коттедж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу, 28 декабря.

Пожар случился 27 декабря около 11 часов вечера. В 23.03 на место выехали сотрудники МЧС. Огонь повредил жилой дом 10х12 м, По всей территории обрушилась кровля. К счастью, никто не пострадал. Огонь потушили в 00.49.

На пожаре работали: ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-6, СПСЧ. Всего к ликвидации пожара привлекалось: 31 человек, 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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