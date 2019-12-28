Воронежцы побили рекорд по количеству отправленных посылок перед Новым годом

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-28T08:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество почтовых отправлений, поступивших в Воронежскую область за сутки, превысило исторический максимум. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России». За одни сутки, 26 декабря, воронежцам поступило 11,3 тонн международных отправлений, что превысило прошлогодний рекорд на 13%.

Как рассказали в отделении, это уже не первое превышение рекордных показателей. В 2018 году максимальный объем поступлений достиг 8,9 тонн в сутки, что значительно превысило предыдущий показатель. Почта России обработала в Воронеже 5,5 млн международных отправлений в 2018 году. В этом году уже 6,1 млн.

Большинство посылок продолжают поступать из Китая и европейских стран. Спросом в зарубежных интернет-магазинах у воронежских покупателей пользуется в основном одежда, мелкая бытовая техника, а также новогодние сувениры.

На почте ожидают, что конец года будет пиковым и готовятся к этому заранее.Там уже увеличили численность персонала сортировочных центров и штата водителей-курьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU