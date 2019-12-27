Воронежский «Буран» разгромил «Торпедо-Горький»

27 Дек. 22:32 2019-12-27T22:38:47+03:00

Только что Илья Кляузов (слева) забросил пятую шайбу. Фото: кадр с видео youtube.com

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В первом периоде выездного матча в Нижнем Новгороде команды сперва играли грубовато. Однако хозяева площадки удаления «Бурана» не использовали, а вот воронежцы открыли счет – точный бросок Аслана Раисова увенчал удачный розыгрыш численного преимущества в два игрока на седьмой минуте. На 11-й Александр Шипилов упрочил преимущество «ураганных» - 2:0.

Во втором периоде благодаря голам двух Владиславов Рыбакова и Червоненко соответственно на 27 и 34 минутах «Буран» снял все вопросы о победителе матча – 0:4. В третьем хозяева льда вроде бы встрепенулись. Шайбы, заброшенные Александром Гомоляко на 50 минуте и Германа Поддубного на 55-й, казалось, вернули интригу – 4:2. Но всех успокоил Илья Кляузов, завершивший комбинацию, затеянную авторами предыдущих голов «Бурана» Раисовым и Рыбаковым – 5:2.

Следующую игру «Буран» проведет уже в 2020 году на Рождество, 7 января дома. Соперник – китайский клуб «Ценг Тоу». Матч начнется в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU