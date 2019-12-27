В Воронежской области сотрудница банка обманула 19 клиентов на 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-27T19:44:52+03:00

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В Острогожском районе осудили 29-летнюю девушку, работавшую менеджером в офисе одного из банков в селе Репьевка. Схема преступления была проста: когда с ней обращались желающие оформить кредиты, сотрудница финансового учреждения сообщала, что надо сделать якобы формальность: оформить полис добровольного страхования. После этого она похищала у клиентов деньги, оформляя все это как оплату полисов. Накопления доверчивых людей она переводила на два счета: собственный и своей знакомой.

- От подобных действий пострадали 19 человек. Девушке вынесли приговор по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Острогожский районный суд учел, что менеджер возместила ущерб и приговорил ее к двум годам условно, в течение этого же времени будет действовать испытательный срок, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU