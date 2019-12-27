СМИ: в Воронеже на крыше машины нашли смертельно раненую девушку
В ночь на пятницу, 27 декабря, во дворе одного из домов на улице Республиканской на крыше автомобиля нашли девушку всю в крови. Об этом сообщили несколько СМИ. По их данным, девушка вскоре умерла. Экспертиза показала, что она, скорее всего упала с высоты. Шансов выжить практически не было. Врачи диагностировали перелом основания черепа и разрывы внутренних органов.
По данным СМИ, уголовное дело пока не возбуждали. Идет доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU