В Воронеже возбудили уголовное дело по ДТП с двумя погибшими на улице Лебедева

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-27T19:12:06+03:00

После аварии один из автомобилей опрокинулся на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту ДТП на улице Лебедева Левобережного района.

26 декабря в 1.30 32-летний водитель «БМВ 525», ехавший со стороны улицы Новосибирской в направлении Ленинского проспекта, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель-Астра». 35-летний воронежец, руливший «Опелем», и его 47-летний пассажир погибли. Водитель «БМВ» и ехавший с ним 26-летний житель Воробьевского района получили серьезные травмы и попали в больницу.

- Наши сотрудники опрашивают свидетелей ДТП, проводят судебные экспертизы. 32-летнему водителю, если его вина подтвердится, грозит до семи лет лишения свободы. – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU