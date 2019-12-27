На воронежском вокзале подняли тревогу из-за гранаты

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-27T17:35:03+03:00

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В четверг, 26 декабря, силовики съехались на вокзал Придача, сейчас называющийся «Южный». Им сообщили о том, что в одной из урн лежит граната.

Звонок о взрывном устройстве оказался не ложным. Действительно, гранату нашли. Вот только она оказалась старой и без взрывателя, предположительно времен Великой Отечественной войны.

Оказалось, что выбросил гранату студент одного из военных вузов. У него сработало «позднее зажигание», и он сообразил уже после прогулки с выглядящим грозно предметом, что с ним могут возникнуть неприятности. Он все равно их не избежал. Молодого человека сняли с поезда в Ростове-на-Дону. Теперь ему предстоят неприятные объяснения с транспортными полицейскими и сотрудниками ФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU