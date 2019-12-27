В Воронежской области уволили директора школы, где девочка держала в страхе одноклассников

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-27T17:19:40+03:00

Конфликт в Дракинской средней школе привел к увольнению ее директора. Фото с сайта СОШ. Фото: другой источник.

Как сообщили источники «КП», ситуация в школе сложилась несколько иная, чем сообщали ранее

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Стало известно о том, что уволилась директор Дракинской сельской школы Лискинского районе Елену Шепелеву. Информацию об этом подтвердили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

- Двум девочкам, больше других задействованных в конфликте, дадут путевку в санаторий для реабилитации, - сообщили в департаменте.

Напомним, в школе случился конфликт, приведший к тому, что ученики отказались ходить на уроки. Жители села уверяли, что одна из девочек жалуется в семье на синяки, якобы ее бьют одноклассники, а на самом деле она бьет себя сама, чтобы свалить вину на других. Из-за этого якобы ее опасаются даже учителя.

По данным «КП», после разбора инцидента стало очевидно, что зачинщиками его стали совсем не дети, а поссорившиеся мамы двух девочек. Они и стали устраивать «разборки», вовлекая в них детей. Класс теперь занимается в одном кабинете, а не в разных. По мнению психологов. это должно благоприятно сказаться на микроклимате в коллективе

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ИСТОЧНИК KP.RU